Какие социальные слои участвовали в событиях смутного времени? Охарактеризуйте цели, которые они ставили перед собой. Только ответьте, пожалуйста, подробнее! 90 баллов!

Гость: Гость:

Элиты управлявшие страной (бояре) хотели поставить на трон своих ставленников. Для того, что б удержаться у власти . Претенденты были и из Польши, и из Швеции. В результате безвластия и борьбы за трон, в России началась война, вторглись иностранные принцы, со своими отрядами и желанием заполучить трон. Армия была небоеготова. многие воеводы стали бандитами и грабили народ, но многие не спешили опускаться и желали восстановления трона царя. Из-за чего стали присягать различным царям - Лжедмитриям и т. д. Крестьян - грабили и убивали. Ведь они и так были крепостными + ещё безвластие и безправие сделали из крестьян - фактически животных, которых убить мог любой. они тоже объединялись в отряды и бывало грабили своих же соседей. Многие бросали свои дома и прятались в лесах. средний класс - купцы. Не могли вести свои дела - т. к. сами являлись наиболее лакомым куском для грабителей. От чего и поддержали восстаниве Минина и Пожарского. Купцам - как представителямсреднего класса - крайне необходима предсказуемость и спокойствие.