Какие советы дает Стародум действующим персонажам? Всякий-ли может быть добродушным?( по мнению Стародума) Что значит знатный и богатый человек?( по мнению Стародума) Кто тако й истинный гражданин?( по мнению Стародум...
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Какие советы дает Стародум действующим персонажам? Всякий-ли может быть добродушным?( по мнению Стародума) Что значит знатный и богатый человек?( по мнению Стародума) Кто тако й истинный гражданин?( по мнению Стародума) В произведении Недоросль.
Ответ(ы):
Гость:
Стародум давал совет Софье: - Друг мой! Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь.
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