. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Найдите в приведенном списке три суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 1. В ходе расселения возникли три ветви славян. 2. Славя...

История

. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Найдите в приведенном списке три суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 1. В ходе расселения возникли три ветви славян. 2. Славяне в ходе расселения занимали ранее необитаемые территории. 3. Славяне расселялись по Восточно-Европейской равнине в течение нескольких столетий. 4. Славяне являются коренным (изначальным) населением современной России. 5. Славянская прародина по данным исследований находилась на берегу какого-то моря. 6. Точное положение прародины славян неизвестно.

Автор: Гость