Какие свойства живого могут быть характерны как для объектов живой природы,так и ??ля объектов неживой природы? а)рост б)размножение в)движение г)обмен веществ
Биология
Какие свойства живого могут быть характерны как для объектов живой природы,так и ??ля объектов неживой природы? а)рост б)размножение в)движение г)обмен веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рост и движение. А размножение и обмен веществ может быть только у живых объектов
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