Какие свойства характерны для эпителиальной ткани?

1. ПРИЗНАКИ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ТКАНИ клетки располагаются пластами имеется базальная мембрана клетки тесно связаны друг с другом клетки обладают полярностью (апикальная и базальная части) отсутствие кровеносных сосудов отсутствие межклеточного вещества высокая способность к регенерации 2.ПРИЗНАКИ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ удлиненная форма наличие продольно расположенных миофибрилл и миофиламентов — специальных органелл, обеспечивающих сократимость, расположение митохондрий рядом с сократительными элементами наличие включений гликогена, липидов и миоглобина 3.ПРИЗНАКИ НЕРВНОЙ ТКАНИ в нервной ткани выделяют два типа клеток – нервные и глиальные. Нервные клетки (нейроны, или нейроциты) — основные структурные компоненты нервной ткани, выполняющие специфическую функцию. Нейроглия обеспечивает существование и функционирование нервных клеток, осуществляя опорную, трофическую, разграничительную, секреторную и защитную функции. 4.ПРИЗНАКИ ТКАНЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА Общий источник развития - мезенхима. Аполярность клеток. Наряду с клетками содержат хорошо выраженное межклеточное вещество. ТВС хорошо кровоснабжаются Функции: обеспечение внутреннего обмена, постоянства внутренней среды - гомеостаза; защитная; опорно-механическая.