Какие технические открытия и изобретения были сделаны к концу Средневековья? Объ??сните, в чем их значение.
История
Какие технические открытия и изобретения были сделаны к концу Средневековья? Объ??сните, в чем их значение.
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Водяной двигатель. Доменная печь.Механические часы. Вороты, домкраты, подъемные краны, поршневые насосы, землеройные машины. Огнестрельное оружие (пушки, мушкеты). Компас, астролябия, Каравелла. Печатный станок. Облегчен труд людей, увеличилась производительность труда. Увеличилась качествои количество производства металла. Более точное определения времени Облегчен труд людей. Переворот в военном деле – появление наемного войска, вооруженного огнестрельным оружием. Возможность выхода в открытое море, определение местонахождения корабля. Развитие торговли Распространение знаний.
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