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Какие территории и административные образования добавились к Р.Ф.?
Какие территории и административные образования добавились к Р.Ф.?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Крым был украинский теперь наш
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