Какие три явления характеризуют состояние крепостных крестьян в 19 век 1) барщина 2) оброк 3) испольщина 4) выкупные платежи 5) право выхода из общины с землёй 6) личная зависимость от помещика
История
Какие три явления характеризуют состояние крепостных крестьян в 19 век 1) барщина 2) оброк 3) испольщина 4) выкупные платежи 5) право выхода из общины с землёй 6) личная зависимость от помещика
Ответ(ы):
Гость:
1), 2), 6) по моему так:))
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