Какие три явления характеризуют состояние крепостных крестьян в 19 век 1) барщина 2) оброк 3) испольщина 4) выкупные платежи 5) право выхода из общины с землёй 6) личная зависимость от помещика

История

Какие три явления характеризуют состояние крепостных крестьян в 19 век 1) барщина 2) оброк 3) испольщина 4) выкупные платежи 5) право выхода из общины с землёй 6) личная зависимость от помещика

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