Какие цифры можно поставить вместо * , чтобы получились верные неравенства?24gt;2*,*6lt;53,*5gt;72,,89lt;9*.Найдите все решения.Запишмте неравенства.

Математика

Какие цифры можно поставить вместо * , чтобы получились верные неравенства?24gt;2*,*6lt;53,*5gt;72,,89lt;9*.Найдите все решения.Запишмте неравенства.

Автор: Гость