Какие цифры можно поставить вместо * , чтобы получились верные неравенства?24gt;2*,*6lt;53,*5gt;72,,89lt;9*.Найдите все решения.Запишмте неравенства.

Математика
Какие цифры можно поставить вместо * , чтобы получились верные неравенства?24gt;2*,*6lt;53,*5gt;72,,89lt;9*.Найдите все решения.Запишмте неравенства.
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