Какие цветы в вазе это розы великолепные розовые и красные розы их поставила в вазу мама Разделить на предложения
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Какие цветы в вазе это розы великолепные розовые и красные розы их поставила в вазу мама Разделить на предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие цветы в вазе? Это розы? Великолепные розовые и красные розы Их поставила в вазу мама все гениальное просто!!!
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