Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3 ч, в4ч,в6ч. рисунок 3.23

Математика

Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3 ч, в4ч,в6ч. рисунок 3.23

Автор: Гость