Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3 ч, в4ч,в6ч. рисунок 3.23
Математика
Какие углы образуют на циферблате часов минутная и часовая стрелки в 3 ч, в4ч,в6ч. рисунок 3.23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) прямой 2) тупой 3) развёрнутый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни. 1000000-999*100000- 99. 799800+100800*799800-100100. 734345*778345. 609987*609978. 209808*890209. 182503+п*п+185203 поставь б??льше, меньше...
Математика
Большой праздничный пирог был разделен на 32 части 1/2 часть пирога была съедена сразу а 1/4 после небольшого перерыва. Какая часть пирога была съе...
Математика
Қазақ тiлi