Какие уроки жизни вынес главный герой рассказа Распутина "Учитель французского"? Прошу Вас, помогите пожалуйста, не с интернета надо,пожалуйста не игнорьте
Литература
Какие уроки жизни вынес главный герой рассказа Распутина "Учитель французского"? Прошу Вас, помогите пожалуйста, не с интернета надо,пожалуйста не игнорьте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое.не связывайся с дурной компанией.У каждого своя голова на плечах.Если у тебя есть цель иди к ней нельзя останавливаться на пол пути.
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