Какие условие на задачу.У кузница 40подков .Хватит ли ему подков ,чтобы подковать 8лошадей на все читыре ноги?

Математика
Какие условие на задачу.У кузница 40подков .Хватит ли ему подков ,чтобы подковать 8лошадей на все читыре ноги?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всего - 40 подк 8 лошад - ? подк
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Сравни.Реши: 72:2 72:3
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