Какие условные линии называют тропиком Рака и тропиком Козерога? Через какие страны они проходят? Какие астрономические ежегодные явления можно наблюдать в этих широтах?

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Тропик Козерога - это Южный тропик. Проходит он через страны: Чили, Бразилия, Намибия, Ботсвана, Австралия и др. Тропик Рака - это Северный тропик. Проходит он через страны: Мексика, Мавритания, Египет, Индия, Китай и др. Дважды в году на тропиках Солнце бывает в зените.