Какие вещества являются биологическими полимерами? Какие вещества являются мономерами для построения молекул биополимеров? а) Аминокислоты; б) нуклеиновые кислоты; в) по лисахариды; г) нуклеотиды; д) белки; е...
Какие вещества являются биологическими полимерами? Какие вещества являются мономерами для построения молекул биополимеров? а) Аминокислоты; б) нуклеиновые кислоты; в) по лисахариды; г) нуклеотиды; д) белки; е) моносахариды.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Биополимеры- Б, Д, В Мономеры(соответственно)- Г, А, Е