Какие вещества являются биологическими полимерами? Какие вещества являются мономерами для построения молекул биополимеров? а) Аминокислоты; б) нуклеиновые кислоты; в) по лисахариды; г) нуклеотиды; д) белки; е...

Какие вещества являются биологическими полимерами? Какие вещества являются мономерами для построения молекул биополимеров? а) Аминокислоты; б) нуклеиновые кислоты; в) по лисахариды; г) нуклеотиды; д) белки; е) моносахариды.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Биополимеры- Б, Д, В Мономеры(соответственно)- Г, А, Е
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