Какие вещества дают ленейчатый спектр?

Физика
Какие вещества дают ленейчатый спектр?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейчатые спектры дают все веществав в газообразном атомарном состоянии.
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