Какие вещества вы знаете? Приведите примеры.
Физика
Какие вещества вы знаете? Приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аммиак , воздух , водород , гелий , неон , озон , оксид углерода IV, пропан и т. д.
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