Какие витамины выделяет бактериальная флора кишечника 1) А 2) К 3) Е 4)В

Какие витамины выделяет бактериальная флора кишечника 1) А 2) К 3) Е 4)В

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Правильный ответ 4!!!
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