какие внешние и внутренние факторы привели к краху четвертой республики и возвращению Де Голля к власти?

Внешние:Поражение в Индокитайской войне в частности битва при Дьенбьенфу ,в ходе которой Франция потеряла около 18 тысяч человек убитыми,ранеными и пленными. Внутренние:Освободительные движения во французских колониях сопровождающиеся кровопролитием.Скандалы связанные с Елисейским дворцом в частности дело об утечках которое получило широкую огласку.Слабая власть президента.Экономическая нестабильность.