Какие водоросли представлены исключительно одноклеточными, а какие исключительно многоклеточными организмами (эвгленовые, диатомовые, бурые, красные и зелёные) за ответ даю 34 бала

Биология

Какие водоросли представлены исключительно одноклеточными, а какие исключительно многоклеточными организмами (эвгленовые, диатомовые, бурые, красные и зелёные) за ответ даю 34 бала

Автор: Гость