Какие водоросли представлены исключительно одноклеточными, а какие исключительно многоклеточными организмами (эвгленовые, диатомовые, бурые, красные и зелёные) за ответ даю 34 бала
Биология
Какие водоросли представлены исключительно одноклеточными, а какие исключительно многоклеточными организмами (эвгленовые, диатомовые, бурые, красные и зелёные) за ответ даю 34 бала
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Гость:
Исключительно многоклеточные: бурые.
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