Какие волшебные предметы упоминаются в сказке два клёна есть ли в сказке герои помощники как их зовут запиши свои ответы в таблицу

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Какие волшебные предметы упоминаются в сказке два клёна есть ли в сказке герои помощники как их зовут запиши свои ответы в таблицу

Автор: Гость