Какие волшебные предметы упоминаются в сказке два клёна есть ли в сказке герои помощники как их зовут запиши свои ответы в таблицу
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Какие волшебные предметы упоминаются в сказке два клёна есть ли в сказке герои помощники как их зовут запиши свои ответы в таблицу
Ответ(ы):
Гость:
Там имеется такой волшебный предмет- как волшебная вода, если не ошибаюсь то живая вода.... А насчёт помощников не знаю...
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