Какие вопросы можно задать к уроку окружающий мир на тему двигательная система

Какие вопросы можно задать к уроку окружающий мир на тему двигательная система

Ответ(ы):

Ответил Гость:
какие органы образуют двигательную систему?
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