Какие вопросы поставленные в русской классической литературе,актуальны и сейчас

Вопросы воспитания, служения Отечеству, нравственные принципы человека, вероятно, относятся к разряду “вечных”. И каждое поколение будет решать их по-своему, но никогда не откажется от них, не отмахнется, как от малозначительных, потерявших насущную необходимость. Классическая литература - это как правило очень большие произведения и в них рассматриваются очень много вопросов, которые модные и сейчас и на которые мы до сих пор ищем ответы. "Что делать"" Чернышевского, или Иван Сергеевича Тургенева "отцы и дети",А. С. Грибоедова "А судьи кто? " Пушкина, "Мастер и Маргарита (Булгакова) - проблема взаимоотношений, религий и любви. "Кому на Руси жить хорошо? " Некрасова. "Война и мир" Толстого - это вообще энциклопедия актуальности. М. Ю. Лермонтова "Мцыри" - война на кавказе тогда и сейчас. Любовь остается самой животрепещущей темой.