Какие вы знаете словари русского языка?
Русский язык
Какие вы знаете словари русского языка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые знаменитые-словари С.Ожегова и В.Даля.
Гость:
Толковый словарь русского языка Ушакова Толковый словарь живого великорусского языкаВладимира Даля Толковый словарь иноязычных слов Морфемно-орфографический словарь Русский орфографический словарь Словарь ударений Правила русской орфографии и пунктуации Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г. Школьный этимологический словарь русского языка Словарь русских фамилий Русские фамилии. Популярный этимологический словарь
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