Какие вы знаете словари русского языка?

Русский язык
Какие вы знаете словари русского языка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самые знаменитые-словари С.Ожегова и В.Даля.
Гость:
Толковый словарь русского языка Ушакова Толковый словарь живого великорусского языкаВладимира Даля Толковый словарь иноязычных слов Морфемно-орфографический словарь Русский орфографический словарь Словарь ударений Правила русской орфографии и пунктуации Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений Сборник образных слов и иносказаний. 1904 г. Школьный этимологический словарь русского языка Словарь русских фамилий Русские фамилии. Популярный этимологический словарь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение 5y2-4y3+y4-2y=12   
Ответить
Математика
1.Из одного города в другой одновременно навстречу друг другу вышли два поезда и встретились через 9 ч.Скорость одного поезда 48км/ч,а скорость дру...
Ответить
География
приведи примеры конфликтов между народами, угнетения одних народов другими в различные периоды истории?
Ответить
Английский язык
Прочитай тексты, употребляя нужную форму глагола. Have  или   has     The room ( have/has) two windows. Under the windows ma granny( have/has) rose...
Ответить
Математика
вычислите объем прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 16² , а высота 3 м
Ответить