Какие выражения можно составить для решения задачи: 2-е подруги вышли одновремен??о навстречу друг другу из своих домов и встретились через шесть минут. Одна шла со скоростью 60 м мин а другая 70 м мин. Чему равно расстояние м...

Математика
Какие выражения можно составить для решения задачи: 2-е подруги вышли одновремен??о навстречу друг другу из своих домов и встретились через шесть минут. Одна шла со скоростью 60 м мин а другая 70 м мин. Чему равно расстояние между их домами?
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Гость:
(60×6)+(70×6)=780(м)
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