Какие выражения можно составить для решения задачи: 2-е подруги вышли одновремен??о навстречу друг другу из своих домов и встретились через шесть минут. Одна шла со скоростью 60 м мин а другая 70 м мин. Чему равно расстояние м...

Математика

Какие выражения можно составить для решения задачи: 2-е подруги вышли одновремен??о навстречу друг другу из своих домов и встретились через шесть минут. Одна шла со скоростью 60 м мин а другая 70 м мин. Чему равно расстояние между их домами?

Автор: Гость