Какие заблаговременные мероприятия проводятся для предотвращения поражающих фа??торов ураганов,бурь и смерчей?
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Какие заблаговременные мероприятия проводятся для предотвращения поражающих фа??торов ураганов,бурь и смерчей?
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Гость:
Оповещают население предлагают не выходить из дома
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