Какие здесь пресные водоёмы каспийское море, озеро Байкал, река Обь, Баренцево море, река дон, белое море, озеро Имандра. срочно!

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Какие здесь пресные водоёмы каспийское море, озеро Байкал, река Обь, Баренцево море, река дон, белое море, озеро Имандра. срочно!
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Гость:
Байкал, Обь, Дон, Имандра
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