Какие железы внутреней секреции стимулируют половое созревание и появление втор??чных половых признаков?
Биология
Какие железы внутреней секреции стимулируют половое созревание и появление втор??чных половых признаков?
Ответ(ы):
Гость:
Половое созревание стимулируют слюнные железы и железы желудка, кишечника. А так же половые железы и железы поджелудочной железы.
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