Какие животные питаются почками,листьями и побегами? какие корнями и луковицами? ??акие семенами? по три примера,пожалуйста!
Биология
Какие животные питаются почками,листьями и побегами? какие корнями и луковицами? ??акие семенами? по три примера,пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Питаются почками, листьями, побегами - заяцы, олени, лоси. Питаются корнями и луковицами: кроты, землеройки, медведки. Питаются семенами: клест, синицы, белки.
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