Какие животные питаются почками,листьями и побегами? какие корнями и луковицами? ??акие семенами? по три примера,пожалуйста!

Биология

Какие животные питаются почками,листьями и побегами? какие корнями и луковицами? ??акие семенами? по три примера,пожалуйста!

Автор: Гость