Какие жизненные формы, продолжительность жизни , сколько раз в жизни плодоносит , ??де растёт - сосна, клён, берёза ! Помогите пожалуйста , срочно !!!

Биология
Какие жизненные формы, продолжительность жизни , сколько раз в жизни плодоносит , ??де растёт - сосна, клён, берёза ! Помогите пожалуйста , срочно !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосна Жизненная форма: Хвойное дерево. Продолжительность жизни:300-400 лет Плодоносит: ежегодно, до старости Растет:  рассеяна по всему  Северному полушарию от  Экватора  до  Заполярья. Клён Жизненная форма: Дерево или кустарник Продолжительность жизни:300-450 лет Плодоносит:  до 497  раз в жизни Растет:  широко распространены в  Северном полушарии, от полярных областей  Европы и  Северной Америки до тропических районов  Центральной Америки и  Южной Азии. Берёза Жизненная форма: Дерево Продолжительность жизни: около 150 лет Плодоносит:  плодоносит ежегодно и очень обильно. Растет: на территории Евразии, в Северной Америке (Канада, на севере США), в России, Китае, Японии и западной Европе – в Белоруссии, Украине, странах Кавказа, в Европейской часть Евразии.
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