Какие жизненные формы, продолжительность жизни , сколько раз в жизни плодоносит , ??де растёт - сосна, клён, берёза ! Помогите пожалуйста , срочно !!!

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Сосна Жизненная форма: Хвойное дерево. Продолжительность жизни:300-400 лет Плодоносит: ежегодно, до старости Растет: рассеяна по всему Северному полушарию от Экватора до Заполярья. Клён Жизненная форма: Дерево или кустарник Продолжительность жизни:300-450 лет Плодоносит: до 497 раз в жизни Растет: широко распространены в Северном полушарии, от полярных областей Европы и Северной Америки до тропических районов Центральной Америки и Южной Азии. Берёза Жизненная форма: Дерево Продолжительность жизни: около 150 лет Плодоносит: плодоносит ежегодно и очень обильно. Растет: на территории Евразии, в Северной Америке (Канада, на севере США), в России, Китае, Японии и западной Европе – в Белоруссии, Украине, странах Кавказа, в Европейской часть Евразии.