Какие значения есть у слов названий?В каких частях слова они скрыты?

Какие значения есть у слов названий?В каких частях слова они скрыты?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
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