Какие знаки припенания надо поставить между цифрами 5 5 5 5 5 что бы значение ровнялось числу 13
Разное
Какие знаки припенания надо поставить между цифрами 5 5 5 5 5 что бы значение ровнялось числу 13
Ответ(ы):
Гость:
(55+5+5):5=13 Если помогла буду рада
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