Каких небылиц об этой птичке не рассказывают!даже считают,что она накликает беду,?? на самом деле очень полезная птица. Из густой кроны доносится красивый звук-будто кто то играет на флейте.И вдруг кошачий визг.Но"флейтист" и...
Обществознание
Каких небылиц об этой птичке не рассказывают!даже считают,что она накликает беду,?? на самом деле очень полезная птица. Из густой кроны доносится красивый звук-будто кто то играет на флейте.И вдруг кошачий визг.Но"флейтист" и "кошка" одна и также птица,кошкой она кричит когда испугана или рассержена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иволга! думаю что так....
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