Каким будет показание динамометра если подвешенный к нему груз массой 1.6кг и обье??ом 1000см в кубе и погрузить в воду.

Физика

Каким будет показание динамометра если подвешенный к нему груз массой 1.6кг и обье??ом 1000см в кубе и погрузить в воду.

Автор: Гость