Каким будет показание динамометра если подвешенный к нему груз массой 1.6кг и обье??ом 1000см в кубе и погрузить в воду.
Физика
Каким будет показание динамометра если подвешенный к нему груз массой 1.6кг и обье??ом 1000см в кубе и погрузить в воду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fарх= pgV = 1000*10*0.001= 10 Н, где р - плотность воды Fтяж = mg = 1,6*10 = 16 Н Показания динамометра = Fтяж-Fарх=16-10=6Н
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