Каким был илья муромец и почему

Илья Муромец-33 летний богатырь, был парализован, отчего лежал на печи в течение всей своей жизни. Позже к нему приходят волхвы и исцеляют. Они просят его принести воды. Он приносит ее, выпивает по их же повелению. С первого глотка Илья исцелился, со второго почувствовал непомерную силу, третий глоток ее несколько уменьшил. Волхвы говорят, что взамен он должен пойти служить князю Владимиру и во всем ему помогать, защищать землю русскую. Илья прощается с родителями и отправляется в путь. По дороге в Киев он находит камень, на котором был высечен призыв сдвинуть его (об этом камне волхвы тоже упоминали), сдвигает, под ним конь богатырский, оружие, доспехи. Муромцем называют потому что он родился в Муроме