Каким членом предложением является слова в темноте в предложения в эту ноч я прос??улся от протяжного и приятного звука пастувшего рожок пел в темноте
Русский язык
Каким членом предложением является слова в темноте в предложения в эту ноч я прос??улся от протяжного и приятного звука пастувшего рожок пел в темноте
Ответ(ы):
Гость:
Обстоятельством где в темноте а где куда зачем откуда почему зачем и как обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Установи, какое утверждение является правильным, а какое - ложным. 1. Наиболее инт??нсивно фотосинтез происходит утром, обычно около 9-10 часов. ...