Каким членом предложением является слова в темноте в предложения в эту ноч я прос??улся от протяжного и приятного звука пастувшего рожок пел в темноте

Русский язык
Каким членом предложением является слова в темноте в предложения в эту ноч я прос??улся от протяжного и приятного звука пастувшего рожок пел в темноте
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Автор: Гость
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Гость:
Обстоятельством где в темноте а где куда зачем откуда почему зачем и как обстоятельство
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