Каким образом миграции влияют на численность и размещение населения?
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Каким образом миграции влияют на численность и размещение населения?
Ответ(ы):
Гость:
Миграция-процесс переселения определённых масс людей. Благодаря ним,кол-во людей возрастает в районах их переселения. Размещение зависит от благоприятных факторов для той или иной расы,в зависимости от особенности народа.
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