Каким образом странник лука раскрывает светлые стороны внутреннего мира каждого из ночлежников ? о чем они мечтают? пьеса на дне

Литература
Каким образом странник лука раскрывает светлые стороны внутреннего мира каждого из ночлежников ? о чем они мечтают? пьеса на дне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бубнов- Сложно сказать что Бубнов о чём-то мечтает, учитывая его негативное отношение к миру. Настя-Долгое время мечтает о большой и чистой любви, продолжая заниматься древней профессией. Алёшка-Всегда всем доволен и о каких-то нуждах сложно сказать. Скорее всего, он мечтает о "вечном солнце и тёплом ветре" Барон- Главная мечта- вернуть прошлое положение и стать вновь самостоятельным господином. Васька Пепел- мечтает уехать с Натальей в Сибирь и начать жить с нового листа, став добропорядочным гражданином. Актер-Мечтает вылечиться от алкоголизма, найти работу и выбраться  из социальной ямы. Лука- мечтает помочь многим нуждающимся. Сатин- мечтает создать собственную философию и преподнести её людям.
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