Каким способам образован глагол приехать ? 1) суффиксальным 2) приставочно-суффикс??льный 3) приставочный 4) сложнеием
Русский язык
Каким способам образован глагол приехать ? 1) суффиксальным 2) приставочно-суффикс??льный 3) приставочный 4) сложнеием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставочно-суффиксальный. В слове есть и приставка, и суффикс.
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