Каким способам образован глагол приехать ? 1) суффиксальным 2) приставочно-суффикс??льный 3) приставочный 4) сложнеием

Русский язык
Каким способам образован глагол приехать ? 1) суффиксальным 2) приставочно-суффикс??льный 3) приставочный 4) сложнеием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Приставочно-суффиксальный. В слове есть и приставка, и суффикс.
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