Каким термином обозначают не только раздел биологии зучающий форму и строение ор??анизмов но и один из разделов лингвистики?

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Каким термином обозначают не только раздел биологии зучающий форму и строение ор??анизмов но и один из разделов лингвистики?

Автор: Гость