Каким выражением можно заменить произведение (2a-b)(4a^2+2ab+b^2) Варианты ответов 8a^3+b^3 (2a-b)^3 8a^3-b^3
Алгебра
Каким выражением можно заменить произведение (2a-b)(4a^2+2ab+b^2) Варианты ответов 8a^3+b^3 (2a-b)^3 8a^3-b^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2a-b)(4a^2+2ab+b^2)=8а^3+4a^2b+2ab^2-4a^2b-2ab^2-b^3=8a^3-b^3 Ответ: 8a^3-b^3
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