Какими бывают функции государства по направлениям государственной деятельности

ВНУТРЕННИЕ ФУНКЦИИ ГОС-ВА: экономическая, политическая, социальная, правоохранительная, экологическая. ВНЕШНИЕ ФУНКЦИИ: функции обороны, дипломатические, поддержки мирового порядка, внешеэкономические, сотрудничества государств в решении глобальных проблем современности, культурного сотрудничества между странами на основе двусторонних и многосторонних договоров между государствами, неправительственными организациями.