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Какими чертами характера обладали богатыри ?
Какими чертами характера обладали богатыри ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сила, ловкость, мудрость, доброта, сдержанность, стойкость, терпимость, бережливый...
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