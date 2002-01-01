Какими числами соответствуют на координатном луче точки А.В.С.Д

Какими числами соответствуют на координатном луче точки А.В.С.Д

Ответ(ы):

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А(3) Б(5) С(8)Д(9) единичный отрезок 1 клетка
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