Какими членами предложения будут прилагательные в тексте? В прекрасном и удивит??льном мире фантазии оживают герои детских книжек. Это проказник Карлсон, забавный медвежонок Винни-Пух, добрый и немножко грустный Крокодил Гена ...

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Какими членами предложения будут прилагательные в тексте? В прекрасном и удивит??льном мире фантазии оживают герои детских книжек. Это проказник Карлсон, забавный медвежонок Винни-Пух, добрый и немножко грустный Крокодил Гена с верным другом Чебурашкой, очаровательная Белоснежка.

Автор: Гость