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Какими чувствами наполняется голос летописца в финале?
Какими чувствами наполняется голос летописца в финале?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Голос летописца в финале наполняется радостью, если это произведение "Белгородский кисель"
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