Какими достижениями прославились исламский Восток арабские государства Турция Иран Золотая Орда помогите плиз
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Какими достижениями прославились исламский Восток арабские государства Турция Иран Золотая Орда помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Началом научного подъема считается правление Харуна Ар-Рашида (786-809), основавшего в Багдаде "Дом Мудрости", в котором трудились очень многие известные ученые того времени, а так же в нем переводились греческие и римские рукописи. Европейские знания античных ученых, таких как Архимеда, Платон, можно сказать оказались в надежных руках, где были защищены от уничтожения, ведь, как мы знаем, позже в Европе будет чуждое отношение к науке, боясь, что ученые придумают ересь. Дом мудрости просуществовал вплоть до разрушения города монголами в 1258 году, где 34 библиотеки того Багдада были разграблены. Уже в первые века существования "Дома Мудрости", появились большие достижения.
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