Какими глаголами можно заменить фразеологизмы дать слово дрожать как осиновый лист писать как курица лапой ходить на голове считать ворон держать в голове клевать носом наговорить с 3 короба держать язык за зубами задать баню п...

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Какими глаголами можно заменить фразеологизмы дать слово дрожать как осиновый лист писать как курица лапой ходить на голове считать ворон держать в голове клевать носом наговорить с 3 короба держать язык за зубами задать баню пожалуйста помогите

Автор: Гость