Какими глаголами можно заменить фразеологизмы дать слово дрожать как осиновый лист писать как курица лапой ходить на голове считать ворон держать в голове клевать носом наговорить с 3 короба держать язык за зубами задать баню п...
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Какими глаголами можно заменить фразеологизмы дать слово дрожать как осиновый лист писать как курица лапой ходить на голове считать ворон держать в голове клевать носом наговорить с 3 короба держать язык за зубами задать баню пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Гость:
Пишу по- порядку : 1. Пообещать, 2.Трепещать, 3.Корябать ,царапать, 4.Проказничать, 5.зевать ( по сторонам) , глазеть , 6.помнить , 7.дремать , 8.посулить , пообещать , 9. Молчать , 10. Парить.
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