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какими историческими памятниками гордится наш край
какими историческими памятниками гордится наш край
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А какой город у тебя,? люди же должны знать, в каком городе. Ну что бы написать чем гордится....
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