Какими качествами должен обладать лидер группы? Как выяснить у учеников, считают ??и они кого-либо лидером в классе? Достаточно ли просто спросить : " Кого вы считаете лидером в классе?"

Обществознание

Какими качествами должен обладать лидер группы? Как выяснить у учеников, считают ??и они кого-либо лидером в классе? Достаточно ли просто спросить : " Кого вы считаете лидером в классе?"

Автор: Гость