Какими качествами должен обладать лидер группы? Как выяснить у учеников, считают ??и они кого-либо лидером в классе? Достаточно ли просто спросить : " Кого вы считаете лидером в классе?"
Обществознание
Какими качествами должен обладать лидер группы? Как выяснить у учеников, считают ??и они кого-либо лидером в классе? Достаточно ли просто спросить : " Кого вы считаете лидером в классе?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лидер должен быть отважным,храбрым,сильным,умным,расчетливым,предусмотрительным и тд.Он должен вести за собой,указывать путь.
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